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15:58, 21 мая 2025Культура

Раскрыты заработки Агаларова

Продюсер Дворцов: Певец Эмин Агаларов получает 7 миллионов рублей за концерт
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Исполнитель Эмин Агаларов, выступающий под псевдонимом EMIN, получает 7 миллионов рублей за одно выступление. Об этом порталу «Страсти» рассказал продюсер Сергей Дворцов.

По словам медиаменеджера, артист выступает на корпоративах и дает концерты. «Он получает примерно, как [народный артист России Григорий] Лепс. Но, конечно, на бизнесе он зарабатывает больше, чем на эстраде. Он достаточно хороший, влиятельный бизнесмен, успешный», — сказал продюсер, добавив, что Агаларов «в деньгах не нуждается».

Ранее сообщалось, что Лепс и Агаларов заработали на концерте в честь Международного женского дня более 35 миллионов рублей.

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