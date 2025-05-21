Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
06:31, 21 мая 2025Из жизни

Ресторатор с подругой разрубили мужчину на части и сварили в котелке

Daily Mirror: Во Франции ресторатор убил соседа и сварил его в котелке
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Jojo Photos / Shutterstock / Fotodom

Во Франции судят ресторатора из департамента Аверон, который вместе с подругой попытался ограбить дом, а затем расправился с его хозяином и сварил его останки в котелке. Об этом пишет Daily Mirror.

На скамье подсудимых оказались 69-летний Филипп Шнайдер и 43-летняя Натали Кабубасси. По версии обвинения, в 2023 году они попытались ограбить дом соседа по имени Жорж Мейхлер в лесной местности.

Шнайдер и Кабубасси разрубили мужчину на куски, сварили часть останков в котелке, а остальное сожгли и выбросили в разных местах по всей Франции. При этом, приготовление останков Мейхлера якобы носило характер некоего религиозного ритуала.

Материалы по теме:
Монстр из ниоткуда Пропавшую школьницу 20 лет искали по всей Франции. Поиски внезапно привели к серийному убийце
Монстр из ниоткудаПропавшую школьницу 20 лет искали по всей Франции. Поиски внезапно привели к серийному убийце
2 октября 2020
80 дней в подвале ужасов. Как 12-летняя девочка выжила в плену у серийного убийцы и педофила
80 дней в подвале ужасов.Как 12-летняя девочка выжила в плену у серийного убийцы и педофила
20 августа 2022

Шнайдер полностью признал вину. «По версии Филиппа Шнайдера, в то время он жил жизнью, полной алкоголя и наркотиков, а затем появилась эта безумная идея — пойти и ограбить соседа. Он собирался заткнуть ему рот кляпом, а если все пойдет плохо — расправиться с ним», — заявил адвокат обвиняемого.

Шнайдер и Кабубасси жили в коммуне Камарес. Раньше они много путешествовали и работали в дорогих ресторанах. Затем они открыли пиццерию в коммуне Сен-Сернен-сюр-Ранс. Заведение просуществовало до начала пандемии COVID-19.

Ранее сообщалось, что в Индии сотрудник охранной фирмы из штата Гуджарат разрубил начальника на мелкие кусочки, сложил в пакеты и выкинул в ручей. Чтобы отвести от себя подозрения, преступник участвовал в поисковой операции вместе с родными жертвы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Один из богатейших депутатов решил уйти из Госдумы. Как он объяснил это?

    В Минобороны раскрыли последствия освобождения Новоалександровки для ВС России

    Новый президент Румынии высказался об отправке войск на Украину

    Тульский губернатор рассказал о ночной атаке беспилотников на регион

    Названы самые эффективные способы бросить курить

    В США оценили требования Европы по Украине

    Украинцы стали распродавать по частям российский бомбардировщик

    Ресторатор с подругой разрубили мужчину на части и сварили в котелке

    Врач предупредил о коварстве холодного алкоголя в жару

    Российские бойцы превратят «непробиваемый» танк «Горыныча» в тягач

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости