Ресторатор с подругой разрубили мужчину на части и сварили в котелке

Daily Mirror: Во Франции ресторатор убил соседа и сварил его в котелке

Во Франции судят ресторатора из департамента Аверон, который вместе с подругой попытался ограбить дом, а затем расправился с его хозяином и сварил его останки в котелке. Об этом пишет Daily Mirror.

На скамье подсудимых оказались 69-летний Филипп Шнайдер и 43-летняя Натали Кабубасси. По версии обвинения, в 2023 году они попытались ограбить дом соседа по имени Жорж Мейхлер в лесной местности.

Шнайдер и Кабубасси разрубили мужчину на куски, сварили часть останков в котелке, а остальное сожгли и выбросили в разных местах по всей Франции. При этом, приготовление останков Мейхлера якобы носило характер некоего религиозного ритуала.

Шнайдер полностью признал вину. «По версии Филиппа Шнайдера, в то время он жил жизнью, полной алкоголя и наркотиков, а затем появилась эта безумная идея — пойти и ограбить соседа. Он собирался заткнуть ему рот кляпом, а если все пойдет плохо — расправиться с ним», — заявил адвокат обвиняемого.

Шнайдер и Кабубасси жили в коммуне Камарес. Раньше они много путешествовали и работали в дорогих ресторанах. Затем они открыли пиццерию в коммуне Сен-Сернен-сюр-Ранс. Заведение просуществовало до начала пандемии COVID-19.

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