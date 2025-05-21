Россия пригласила недружественные страны на встречу по безопасности в Москве

Венедиктов: Россия пригласила США на 13-ю встречу по безопасности в Москве

Россия пригласила США и другие недружественные страны на 13-ю международную встречу высоких представителей по безопасности. Она состоится в конце мая в Москве, сообщил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов, его слова приводит РИА Новости.

«Приглашение на конференцию было направлено в том числе в США и целый ряд недружественных государств, представители которых также проявляют интерес к участию в ней, несмотря на откровенно антироссийский курс», — подчеркнул Венедиктов.

До этого в пресс-службе Совбеза России рассказали о приглашении более 150 стран и свыше 20 международных организаций на международную встречу высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Форум пройдет в Москве 27-29 мая под председательством секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу.