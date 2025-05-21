Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:40, 21 мая 2025Экономика

Россиянин провалился в колодец и пролежал в нем три дня

Житель Красноярска провалился в колодец и пролежал в нем три дня
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

35-летний красноярец провалился в люк и пролежал в нем три дня. Внимание на ситуацию в российском городе обратили в краевом государственном учреждении «Спасатель».

Инцидент произошел в районе улицы Партизана Железняка. Во время прогулки с собакой одна из местных жительниц услышала стоны, которые раздавались из коллектора. Выяснилось, что там лежал 35-летний мужчина, который из-за травм ног не смог взобраться по лестнице, ведущей на поверхность, самостоятельно. Россиянка рассказала о случившемся экстренным службам, после чего спасатели вызволили пострадавшего из колодца и передали врачам.

Ранее стало известно, что в Спасске-Дальнем Приморского края школьница провалилась в люк по пути на занятия.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп рассказал о результатах разговора с Путиным

    Зеленский озадачил Трампа

    В центре Москвы загорелся ресторан

    Беременная Ида Галич оголила живот на новых фото

    Рубио допустил введение Трампом новых санкций против России

    «КВН» уничтожил «Козака»

    Президент Финляндии назвал нового посредника в переговорах по Украине

    Молния поразила насмерть двух строивших плот мужчин

    В США раскрыли схему импорта ворованных iPhone в Китай

    Артемий Лебедев назвал очень простой способ перестать переживать из-за мировой политики

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости