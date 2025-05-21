Россиянин провалился в колодец и пролежал в нем три дня

Житель Красноярска провалился в колодец и пролежал в нем три дня

35-летний красноярец провалился в люк и пролежал в нем три дня. Внимание на ситуацию в российском городе обратили в краевом государственном учреждении «Спасатель».

Инцидент произошел в районе улицы Партизана Железняка. Во время прогулки с собакой одна из местных жительниц услышала стоны, которые раздавались из коллектора. Выяснилось, что там лежал 35-летний мужчина, который из-за травм ног не смог взобраться по лестнице, ведущей на поверхность, самостоятельно. Россиянка рассказала о случившемся экстренным службам, после чего спасатели вызволили пострадавшего из колодца и передали врачам.

Ранее стало известно, что в Спасске-Дальнем Приморского края школьница провалилась в люк по пути на занятия.