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06:31, 21 мая 2025Наука и техника

Российские бойцы превратят «непробиваемый» танк «Горыныча» в тягач

«РГ»: Выдержавший 25 попаданий танк Т-72Б3М превратят в тягач
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Российские бойцы превратят танк Т-72Б3М, который выдержал 25 попаданий FPV-дронов и артиллерийский обстрел, в тягач. О новой роли «непробиваемого» танка рассказал командир танкового батальона с позывным «Горыныч», передает «Российская газета».

«Выжил! Мой легендарный Б3М выехал своим ходом из последнего боя. Это тот, что выдерживал попадания двух десятков FPV, возвращался с разорванной пушкой и вытаскивал трофейный "Абрамс". Теперь продолжит службу в качестве тягача-эвакуатора», — сказал командир.

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Модернизированный Т-72Б3М оснащен дизельным двигателем мощностью 1130 лошадиных сил. Защищенность машины обеспечивает многослойная броня, прикрытая динамической защитой. Дополнительно танки оснащают «мангалами» для защиты от дронов.

В сентябре 2024 года стало известно, что российские бойцы превратили танк Т-72Б с демонтированной башней в тяжелый бронетранспортер. Машина получила рубку из стальных листов вместо башни. Таким образом боевое отделение Т-72Б превратилось в десантное.

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