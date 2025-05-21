Российский фельдшер спас «посиневшего» во время кормления грудного ребенка

Минздрав РФ: Фельдшер спас жизнь грудному ребенку в Воронежской области

Фельдшер районной скорой помощи спас жизнь грудному ребенку в Воронежской области. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства здравоохранения РФ.

По данным источника, экстренный вызов поступил в центральную диспетчерскую Верхнемамонской районной больницы 14 мая. Дежурному сообщили, что грудной ребенок в возрасте 16 дней внезапно «посинел» во время кормления.

На вызов оперативно выехала бригада скорой помощи под руководством фельдшера Василия Спицина. Прибывшие на место специалисты обнаружили, что младенец не дышит. Они поставили предварительный диагноз — асфиксия, возникшая из-за попадания в дыхательные пути и их закупоривания кашицеобразных или полужидких масс.

Спицин провел ребенку сердечно-легочную реанимацию и подключил подачу кислорода, после чего он начал дышать самостоятельно. После этого малыша отвезли в реанимацию, а затем перевели в Воронежскую областную детскую клиническую больницу №1. Сейчас он находится в стабильном состоянии под наблюдением врачей.

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