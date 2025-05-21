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17:35, 21 мая 2025Моя страна

Российский фельдшер спас «посиневшего» во время кормления грудного ребенка

Минздрав РФ: Фельдшер спас жизнь грудному ребенку в Воронежской области
Алина Черненко

Фото: Unsplash

Фельдшер районной скорой помощи спас жизнь грудному ребенку в Воронежской области. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства здравоохранения РФ.

По данным источника, экстренный вызов поступил в центральную диспетчерскую Верхнемамонской районной больницы 14 мая. Дежурному сообщили, что грудной ребенок в возрасте 16 дней внезапно «посинел» во время кормления.

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На вызов оперативно выехала бригада скорой помощи под руководством фельдшера Василия Спицина. Прибывшие на место специалисты обнаружили, что младенец не дышит. Они поставили предварительный диагноз — асфиксия, возникшая из-за попадания в дыхательные пути и их закупоривания кашицеобразных или полужидких масс.

Спицин провел ребенку сердечно-легочную реанимацию и подключил подачу кислорода, после чего он начал дышать самостоятельно. После этого малыша отвезли в реанимацию, а затем перевели в Воронежскую областную детскую клиническую больницу №1. Сейчас он находится в стабильном состоянии под наблюдением врачей.

Ранее фельдшер скорой помощи спас тонущую в пруду женщину в Кемеровской области. Она близко подошла к водоему, чтобы полюбоваться птицами, и упала в воду.

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