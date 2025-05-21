Швейцария примет участие в конференции по безопасности в Москве

Эльчингер: Швейцария примет участие в конференции по безопасности в Москве в мае

Швейцария примет участие в конференции по безопасности в Москве 27-29 мая, ее представит глава отдела международной безопасности МИД Швейцарии Габриэль Люхингер. Об этом объявил официальный представитель швейцарского внешнеполитического ведомства Пьер-Ален Эльчингер, сообщает РИА Новости.

«Руководитель отдела международной безопасности МИД, получил приглашение на конференцию, которая состоится 27-29 мая в Москве, и примет в ней участие», — заявил он.

Ранее заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов сообщил, что Россия пригласила США и другие недружественные страны на 13-ю международную встречу высоких представителей по безопасности. По его словам, представители этих стран проявляют интерес к участию в форуме, несмотря на откровенно антироссийский курс.