Собянин отчитался об уничтожении еще трех летевших на Москву беспилотников

Система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила еще три летевших на Москву беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram.
Столичный градоначальник отчитался, что на месте падения обломков уже работают сотрудники экстренных служб. Суммарно российские военные сбили за сутки семь летевших в сторону столицы БПЛА.
Позже глава городского округа Пушкинский в Московской области Максим Красноцветов сообщил, что в городе сработала ПВО. Он призвал жителей не подходить к окнам и к обломкам дронов.
Ранее в сети появились кадры с воронкой на месте падения обломков дрона возле детсада в Подмосковье.