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17:11, 21 мая 2025Россия

Собянин отчитался об уничтожении еще трех летевших на Москву беспилотников

Мэр Москвы Собянин: Система ПВО уничтожила еще три летевших на Москву БПЛА
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Максим Мишин, пресс-служба мэра и правительства Москвы / АГН «Москва»

Система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила еще три летевших на Москву беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram.

Столичный градоначальник отчитался, что на месте падения обломков уже работают сотрудники экстренных служб. Суммарно российские военные сбили за сутки семь летевших в сторону столицы БПЛА.

Позже глава городского округа Пушкинский в Московской области Максим Красноцветов сообщил, что в городе сработала ПВО. Он призвал жителей не подходить к окнам и к обломкам дронов.

Ранее в сети появились кадры с воронкой на месте падения обломков дрона возле детсада в Подмосковье.

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