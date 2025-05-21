Собянин отчитался об уничтожении еще трех летевших на Москву беспилотников

Мэр Москвы Собянин: Система ПВО уничтожила еще три летевших на Москву БПЛА

Система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила еще три летевших на Москву беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram.

Столичный градоначальник отчитался, что на месте падения обломков уже работают сотрудники экстренных служб. Суммарно российские военные сбили за сутки семь летевших в сторону столицы БПЛА.

Позже глава городского округа Пушкинский в Московской области Максим Красноцветов сообщил, что в городе сработала ПВО. Он призвал жителей не подходить к окнам и к обломкам дронов.

Ранее в сети появились кадры с воронкой на месте падения обломков дрона возле детсада в Подмосковье.