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16:05, 21 мая 2025Россия

Советник Путина назвал украинский кризис внутренним из-за юридического существования СССР

Советник Путина Кобяков связал конфликт на Украине с юридическим статусом СССР
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Максим Блинов / Фотохост Конгресса молодых учёных / РИА Новости

Антон Кобяков, советник президента России Владимира Путина назвал кризис на Украине внутренним из-за юридического существования СССР. Об этом сообщает «Российская газета».

Он напомнил, что СССР создавал съезд народных депутатов в 1922 году. По его мнению, распускать страну нужно было по решению этого же съезда.

«И уж совершенно странным с правовой точки зрения выглядит Беловежское мероприятие, случившееся 8 декабря 1991 года, аккурат накануне подписания нового союзного договора. Этот акт позже ратифицировали Верховные Советы РСФСР, УССР, БССР, а это вообще не в их компетенции», — пояснил Кобяков.

По мнению советника президента, если принимать во внимание юридическое существование СССР, то конфликт на Украине является внутренним делом страны.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что распад СССР является событием, которое в конечном итоге привело к началу специальной военной операции на Украине. Он также добавил, что «коллективный расслабон» может привести к тому, что население государства начнет жить по принципу «каждый сам за себя».

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