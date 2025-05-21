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18:38, 21 мая 2025Экономика

Союзник Путина предложил США сделку по минералам

Президент Республики Сербской Додик предложил США сделку по минералам
Анатолий Акулов (редактор)
Милорад Додик

Милорад Додик. Фото: Amel Emric / Reuters

Президент Республики Сербской (этническое образование в составе Боснии и Герцеговины — прим. «Ленты.ру») Милорад Додик, считающийся союзником главы России Владимира Путина, предложил властям США рассмотреть заключение сделки по минералам. Его слова приводит ТАСС.

Додик отметил, что Республика Сербская располагает огромными запасами важнейших полезных ископаемых. Речь идет в том числе о месторождениях лития, бора, стронция, натрия и калия. При этом местные запасы лития и бора, по его словам, «являются одними из самых перспективных неиспользованных в Европе, если не в мире».

Заключение сделки по минералам с Республикой Сербской, подчеркнул Додик, позволило бы администрации президента США Дональда Трампа диверсифицировать географию поставок редкоземельных металлов и снизить зависимость от импорта из Китая. Он заявил о готовности региона рассмотреть возможность партнерства в области стратегических минералов с Вашингтоном и Будапештом.

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