Сын Булановой сделал татуировку на лице

Младший сын певицы Татьяны Булановой Никита сделал татуировку на лице

Младший сын певицы Татьяны Булановой, 18-летний Никита, сделал татуировку на лице. Соответствующее фото он выложил в своем Telegram-канале.

В качестве изображения молодой человек выбрал надпись «Spexy». Известно, что так называется его дебютный альбом. «Сохранил на всю жизнь», — подписал он фото.

Ранее Татьяна Буланова допустила рождение ребенка с помощью суррогатной матери. Отмечалось, что на днях артистка заявила, что полностью готова к материнству и решила использовать ранее замороженные яйцеклетки.