Уехавший из России комик посмеялся над своими долгами за коммуналку

Комик Поперечный высмеял новость о том, что у него нашли долги за коммуналку

Стендап-комик Данила Поперечный (внесен Минюстом в реестр иноагентов), уехавший из России и живущий в США, высмеял новость о том, что у него обнаружили долги по коммунальным платежам. На эту тему он высказался в видео на своем YouTube-канале.

Юморист заявил, что его долг по коммунальным платежам, о котором сообщила российская пресса, составляет 225 рублей. «Вы когда-нибудь узнавали о том, что вам надо коммуналку заплатить, из новостей? Что за жизнь началась такая, что 225 рублей — это стоимость попадания в новостные сводки?» — поиронизировал он.

Поперечный также пошутил, что изначально покинул Россию не по политическим, а по коммунальным причинам.

О том, что у комика нашли долг по коммунальным платежам, сообщалось 12 мая. Уточнялось, что жилплощадь, за которую накопился долг, находится в Воронеже.