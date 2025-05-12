Уехавший из России комик накопил долги за коммуналку

ТАСС: Комик Данила Поперечный задолжал за коммунальные платежи

Уехавший из России популярный комик Данила Поперечный (признан Минюстом России иноагентом) накопил долги за коммунальные услуги. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные службы.

По словам собеседника агентства, у комика есть долги по платежам за жилую площадь в Воронеже и пени по ним. Сумма задолженности не раскрывается. В отношении шоумена возбуждено исполнительное производство.

Ранее стало известно, что Московский городской суд прекратил административное дело о дискредитации Вооруженных сил (ВС) России в отношении Поперечного. Основанием для этого стало отсутствие состава административного правонарушения.