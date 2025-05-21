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06:31, 21 мая 2025Интернет и СМИЭксклюзив

Украинцы стали распродавать по частям российский бомбардировщик

«Лента.ру»: Украинцы продают по частям бомбардировщик Су-34
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Скриншот: Ebay

Украинские граждане, развернувшие на иностранных интернет-площадках торговлю военными трофеями, предлагают купить фрагменты российского истребителя-бомбардировщика Су-34. «Лента.ру» ознакомилась с соответствующими объявлениями.

Один из таких лотов представляет собой небольшой фрагмент обшивки или корпуса самолета, заключенный в плоскую рамку со стеклом. В рамке — обломок, фотография более крупного обломка и пояснительная записка. Приобрести подобные лоты можно за 200–300 долларов (16–24 тысячи рублей).

Помимо обломков Су-34, на распродажу также идут фрагменты дронов-камикадзе типа «Герань», но более крупные. Стоимость варьируется от 35 до 800 и более долларов.

Обломок дрона-камикадзе типа «Герань»

Скриншот: Ebay

Торговцы такими трофеями имеют безупречную репутацию на площадке и множество положительных отзывов.

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