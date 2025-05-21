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23:52, 21 мая 2025Мир

Ульянов рассказал о влиянии санкций ЕС на экономику России

Ульянов: Экономика России растет, несмотря на санкции ЕС
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетСанкции против России:

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Российская экономика растет, несмотря на 17 пакетов санкций Евросоюза (ЕС). Вместе с тем показатели большинства стран блока выглядят весьма скромно, а то и плачевно, заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, пишет РИА Новости.

«В ходе нынешней сессии делегация США высказалась в том плане, что односторонние санкции якобы являются законным средством воздействия на оппонентов на международной арене. Категорически с этим не согласны», — также подчеркнул он.

По словам Ульянова, если санкции вводятся в обход Устава ООН, то они представляют собой незаконную попытку использовать экономические факторы в качестве оружия. Экономика России в 2024 году выросла более чем на 4 процента, а экономические показатели большинства стран ЕС выглядят весьма скромно, добавил постпред.

Евросоюз не в состоянии извлечь уроки из своих собственных стратегических просчетов и грозит разработкой 18-го пакета санкционных мер, посетовал Ульянов.

Ранее стало известно, что Европейский союз начал работу над новым, 18-м пакетом санкций против России, который может стать «еще более жестким». До этого Совет ЕС утвердил 17-й пакет антироссийских рестрикций. В него, в частности, вошли ограничения против 189 танкеров, предназначенных для морских перевозок нефти и сжиженного природного газа.

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