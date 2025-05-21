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11:34, 21 мая 2025Культура

Умер создатель хитов группы ABBA

Музыкант и композитор группы ABBA Майкл Третов ушел из жизни в возрасте 80 лет
Ольга Коровина

Фото: Karin TÃ¶Rnblom / Ibl Bildbyr / Globallookpress.com

Ушел из жизни шведский музыкант Майкл Третов, известный своим сотрудничеством с группой ABBA. Об этом сообщает газета The Mirror.

Новость о кончине артиста подтвердили члены его семьи и коллеги. Музыканту было 80 лет.

Участник коллектива Бенни Андерссон посвятил коллеге пост в соцсетях: «Ты значил для нас четверых в ABBA больше, чем кто-либо другой. Кажется, наша музыка продолжает жить, и именно ты сделал ее вечной. Ты был фантастическим вдохновителем и лучшим звукорежиссером, которого когда-либо видел мир».

Третов считается создателем узнаваемого звучания культовой группы ABBA, с которой работал с 1970 по 1982 год. Он принимал участие в создании мюзикла Chess и записи всех ранних хитов коллектива. Также он выпустил несколько сольных песен под псевдонимом Caramba.

Ранее сообщалось, что барабанщик ABBA Роджер Палм умер на 76-м году жизни. Причиной смерти участника популярной группы стали осложнения болезни Альцгеймера.

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