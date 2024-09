Умер участник группы ABBA

Aftonbladet: участник группы ABBA Роджер Палм умер на 76-м году жизни

Барабанщик шведской поп-группы ABBA Роджер Палм умер на 76-м году жизни. Об этом сообщает Aftonbladet.

Музыканта не стало в субботу, 21 сентября. Причиной смерти участника популярной группы стали осложнения болезни Альцгеймера. «Он был теплым и скромным человеком, который всегда заступался за друзей и семью. Его будет очень не хватать, и он оставляет после себя большую пустоту. Мы все будем вспоминать его с теплыми сердцами», — говорится в заявлении семьи артиста.

Роджер Палм родился в 1949 году. Он играл в таких группах, как Gimmicks, Beatmakers и Moonlighters, однако больше всего прославился как ударник ABBA. Его игру можно услышать в хитах коллектива Dancing Queen, Mamma Mia, Take a Chance on Me и Thank You for the Music.