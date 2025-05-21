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02:23, 21 мая 2025Экономика

В Британии поразились «предсмертному состоянию» ЕС

Spectator: ЕС слаб и неэффективен, его не следует воспринимать всерьез
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Patrick Pleul / dpa / Global Look Press

Европейский союз (ЕС) находится в глубоком экономическом упадке, который можно сравнить с предсмертным состоянием. Об этом сообщила британская газета The Spectator.

Утверждается, что с 2000 года доля европейской промышленности на мировом рынке упала с 22,5 до 14 процентов. Доля стали из ЕС сократилась с семи до четырех процентов. Количество произведенных в ЕС автомобилей упало с 18,7 до 14 миллионов за восемь лет, а с 2015 года были закрыты три миллиона ферм. При этом цены на электричество в ЕС намного выше, чем в США и странах Азии, а рост ВВП в 2025 году не достигнет и одного процента.

«Факты и цифры поражают. ЕС слаб и неэффективен, его не следует воспринимать всерьез. Любой, кто думает, что ЕС находится на подъеме, живет в стране грез», — сообщила газета.

Ранее лидер немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Сара Вагенкнехт высказалась о новых санкциях против России. Она отметила, что пока США и Россия планируют развивать торговые отношения, ЕС расширяет «саморазрушительные санкции». «Насколько сумасшедшим можно быть?» — задалась она вопросом.

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