В Челябинске запустили бота для помощи россиянам с психическими расстройствами

В Челябинске запустили Telegram-бот, призванный помогать россиянам с психическими расстройствами. Об этом сообщает местный портал «Хорошие новости».

Бот создали психиатры из Областной психоневрологической больницы (ОКСПНБ) ради помощи людям, столкнувшимся с первыми проявлениями психических расстройств. По словам медиков, первый психотический эпизод часто вызывает у человека шок, страх и тревогу, с которыми нелегко справиться в одиночку. Близкие тоже испытывают стресс и не всегда могут правильно оказать поддержку.

Отмечается, что бот помогает пациентам структурировать реабилитацию, а именно, вести дневник симптомов и отслеживать график прогресса, а также получить экстренную помощь, разобраться в диагнозе и соблюдать терапию, в том числе получать напоминания о приеме лекарств.

«Молодежь привыкла решать повседневные задачи через цифровые инструменты. Чат-бот в Telegram становится для них естественным способом получить поддержку. Использование цифровых инструментов в терапии — не дань моде, а ответ на запрос времени», — пояснил заведующий отделением первого психотического эпизода ОКСПНБ № 1 Виталий Чинарев.

Ранее в Челябинске врачи спасли 77-летнего итальянца.