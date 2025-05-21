В деле замминистра дорожного хозяйства российского региона появились новые факты коррупции

Замминистра дорожного хозяйства Челябинской области обвинили в новых взятках

В деле первого замминистра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Станислава Харченко появились новые факты коррупции. Об этом сообщает издание URA.

По информации издания, сотрудники ФСБ установили, что Харченко и начальник ОГКУ Южно-Уральский центр дорожных испытаний и исследований Елена Гончаренко получили взятки в крупном размере при исполнении госконтрактов по внедрению интеллектуальной транспортной системы на автодорогах региона. Сумма контрактов превысила 100 миллионов рублей.

Заместителя министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Станислава Харченко взяли под стражу 26 декабря 2024 года. Отмечалось, что возбуждение уголовного дела касается исполнения многомиллионных государственных контрактов в сфере дорожного хозяйства.