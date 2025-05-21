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11:36, 21 мая 2025Силовые структуры

В деле замминистра дорожного хозяйства российского региона появились новые факты коррупции

Замминистра дорожного хозяйства Челябинской области обвинили в новых взятках
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Vadim Akhmetov / URA.RU / Globallookpress.com

В деле первого замминистра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Станислава Харченко появились новые факты коррупции. Об этом сообщает издание URA.

По информации издания, сотрудники ФСБ установили, что Харченко и начальник ОГКУ Южно-Уральский центр дорожных испытаний и исследований Елена Гончаренко получили взятки в крупном размере при исполнении госконтрактов по внедрению интеллектуальной транспортной системы на автодорогах региона. Сумма контрактов превысила 100 миллионов рублей.

Заместителя министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Станислава Харченко взяли под стражу 26 декабря 2024 года. Отмечалось, что возбуждение уголовного дела касается исполнения многомиллионных государственных контрактов в сфере дорожного хозяйства.

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