Замминистра дорожного хозяйства российского региона арестовали

Суд арестовал замминистра дорожного хозяйства Челябинской области Харченко

Тракторозаводский районный суд Челябинска взял под стражу первого заместителя министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Станислава Харченко. Об этом сообщает ТАСС.

Харченко пробудет в СИЗО два месяца, до 25 февраля 2025 года. Его обвиняют в преступлении по части 3 статьи 285 («Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия») УК РФ. Сообщается, что дело касается исполнения многомиллионных государственных контрактов в сфере дорожного хозяйства.

Ранее стало известно о задержании главврача, депутата горсовета Балашихи Михаила Антипова.