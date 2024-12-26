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18:24, 26 декабря 2024Силовые структуры

Замминистра дорожного хозяйства российского региона арестовали

Суд арестовал замминистра дорожного хозяйства Челябинской области Харченко
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Тракторозаводский районный суд Челябинска взял под стражу первого заместителя министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Станислава Харченко. Об этом сообщает ТАСС.

Харченко пробудет в СИЗО два месяца, до 25 февраля 2025 года. Его обвиняют в преступлении по части 3 статьи 285 («Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия») УК РФ. Сообщается, что дело касается исполнения многомиллионных государственных контрактов в сфере дорожного хозяйства.

Ранее стало известно о задержании главврача, депутата горсовета Балашихи Михаила Антипова.

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