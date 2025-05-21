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08:42, 21 мая 2025Мир

В Германии обвинили Путина в желании включить Украину в «Российскую империю»

Депутат Штрак-Циммерманн: Путин хочет присоединить Украину к Российской империи
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Vyacheslav Prokofyev / Kremlin Pool / Global Look Press

Президент России Владимир Путин хочет включить Украину в состав «Российской империи». С таким обвинением в адрес главы государства выступила председатель комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерманн в интервью Frankfurter Rundschau.

«Путин хочет восстановить Российскую империю. Уже 20 лет назад он охарактеризовал распад Советского Союза как "величайшую геополитическую катастрофу". Для него в российскую сферу входят Украина и Белоруссия», — сказала она.

По ее словам, после Украины Путин «потянется» к Молдавии и Грузии, а затем — к Латвии, Литве и Эстонии. При этом депутат подчеркнула, что Путин не собирается «сидеть за одним столом с европейцами» и хочет, чтобы Россию воспринимали «исключительно наравне с США».

Ранее Штрак-Циммерманн призвала канцлера Германии Фридриха Мерца передать Украине ракеты Taurus. Она выразила надежду, что Мерц «не будет прятаться за шаблонными компромиссами, а возьмет на себя ответственность лидера в Европе».

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