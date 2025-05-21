В Израиле предостерегли Нетаньяху от продолжения операции в Газе

Голан: Израиль находится на пути к тому, чтобы стать государством-изгоем

Глава оппозиционной левоцентристской партии «Авода» Яир Голан резко раскритиковал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху из-за проведения операции в секторе Газа и ущерба, который она нанесла мировой репутации страны. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

«Израиль находится на пути к тому, чтобы стать государством-изгоем, как Южная Африка в старые времена, если он не вернется к поведению разумной страны», — сказал он.

Популярность Голана как политика растет, а некоторые опросы показывают, что его партия была бы третьей или четвертой по величине в Израиле, если бы выборы проводились сейчас.

Ранее Великобритания, Франция и Канада подвергли критике расширение операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа и пригрозили стране введением санкций. Лондон, Париж и Оттава назвали решение Нетаньяху разрешить ввоз ограниченного объема продовольствия в сектор Газа «совершенно недостаточным», отметив, что «человеческие страдания в секторе Газа невыносимы».