В Киеве произошли взрывы

В Киеве раздались взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Общественное» в Telegram-канале.

В какой части города они произошли, не уточняется. Сведения о повреждениях отсутствуют.

Информацию о взрывах в Киеве подтвердил мэр Виталий Кличко. Он сообщил, что в столице работают силы противовоздушной обороны, призвав жителей находиться в укрытиях.

По данным издания, в ночь на среду, 21 мая, взрывы также были слышны в украинском городе Сумы. Подробности не приводятся.

18 мая российские силы нанесли самый мощный удар дронами по территории Украины. Всего было запущено 273 дронов «Герань», включая ряд обманок. Поражение целей происходило на территории Киева и Киевской области.