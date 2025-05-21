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12:59, 21 мая 2025Россия

В Кремле анонсировали поручения Путина правительству по итогам поездки в Курскую область

Песков: Путин даст правительству поручения по итогам поездки в Курскую область
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Shatokhina Natalya / News.ru / Globallookpress.com

По итогам поездки президента России Владимира Путина в Курскую область правительству оперативно будут даны поручения. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Он напомнил, что в ходе контактов в российском регионе президент принял ряд решений. «Они соответствующим образом, конечно, будут оформлены правительству. Конечно же, это будет принято к исполнению», — сказал представитель Кремля, подчеркнув, что поручения будут оформлены максимально оперативно.

Ранее в ходе поездки в Курскую область Путин поручил увеличить группировку разминирования региона. Кроме того, он согласился с предложением временно исполняющего обязанности губернатора Александра Хинштейна о сохранении жителям приграничья выплат в размере 65 тысяч рублей до тех пор, пока они не смогут вернуться в свои дома.

Путин посетил Курскую область 20 мая. Это первая поездка президента в регион с момента его полного освобождения от Вооруженных сил Украины. Помимо встречи с Хинштейном, глава государства встретился с волонтерами и провел совещание с руководителями муниципалитетов. Кроме того, российский лидер посетил строящуюся Курскую АЭС-2.

ЖЗЛ
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