Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
06:31, 21 мая 2025Бывший СССР

В МИД Украины назвали количество полученных из обещанных ЕС снарядов

Сибига: Украина получила две трети из обещанных ЕС 2 млн боеприпасов
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Anna Ross / dpa / Global Look Press

Украина получила две трети из обещанных Европейским союзом (ЕС) снарядов. Об этом на своей странице в социальной сети Х заявил глава МИД Украины Андрей Сибига.

«Государства-члены ЕС уже выделили две трети из двух миллионов артиллерийских снарядов, и мы работаем над тем, чтобы как можно скорее покрыть оставшуюся треть. Мы продолжаем работать над усилением давления на Россию», — написал он.

Министр также поблагодарил главу дипломатии Евросоюза Каю Каллас за «важную инициативу». Сибига призвал Брюссель принимать «смелые и ответственные решения» для сдерживания России, включая введение новых санкций, которые «сокращают военный бюджет Москвы и принуждают ее к миру».

Ранее глава МИД Украины оценил требования России на переговорах в Стамбуле. По его словам, Москва, в отличие от Киева, сосредоточена на прошлом, поэтому отвергает прекращение огня.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Один из богатейших депутатов решил уйти из Госдумы. Как он объяснил это?

    В Минобороны раскрыли последствия освобождения Новоалександровки для ВС России

    Новый президент Румынии высказался об отправке войск на Украину

    Тульский губернатор рассказал о ночной атаке беспилотников на регион

    Названы самые эффективные способы бросить курить

    В США оценили требования Европы по Украине

    Украинцы стали распродавать по частям российский бомбардировщик

    Ресторатор с подругой разрубили мужчину на части и сварили в котелке

    Врач предупредил о коварстве холодного алкоголя в жару

    Российские бойцы превратят «непробиваемый» танк «Горыныча» в тягач

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости