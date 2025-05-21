В МИД Украины назвали количество полученных из обещанных ЕС снарядов

Сибига: Украина получила две трети из обещанных ЕС 2 млн боеприпасов

Украина получила две трети из обещанных Европейским союзом (ЕС) снарядов. Об этом на своей странице в социальной сети Х заявил глава МИД Украины Андрей Сибига.

«Государства-члены ЕС уже выделили две трети из двух миллионов артиллерийских снарядов, и мы работаем над тем, чтобы как можно скорее покрыть оставшуюся треть. Мы продолжаем работать над усилением давления на Россию», — написал он.

Министр также поблагодарил главу дипломатии Евросоюза Каю Каллас за «важную инициативу». Сибига призвал Брюссель принимать «смелые и ответственные решения» для сдерживания России, включая введение новых санкций, которые «сокращают военный бюджет Москвы и принуждают ее к миру».

Ранее глава МИД Украины оценил требования России на переговорах в Стамбуле. По его словам, Москва, в отличие от Киева, сосредоточена на прошлом, поэтому отвергает прекращение огня.