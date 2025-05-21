Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
16:04, 21 мая 2025Путешествия

В московских аэропортах ввели ограничения на полеты спустя два часа после их отмены

В аэропортах Домодедово и Жуковский снова ввели ограничения на полеты
Алина Черненко

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В московских аэропортах Домодедово и Жуковский снова ввели ограничения на полеты спустя почти два часа после их отмены. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Уточняется, что столичные воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы с 15:44 по московскому времени. При этом информация о снятии предыдущих ограничений появилась в 14:08 по московскому времени.

UPD: в 16:01 по московскому времени обе воздушные гавани начали работу в штатном режиме.

Ранее 21 мая аэропорты трех других российских городов — Владимира, Иваново и Калуги — тоже временно приостанавливали работу. Такие меры были приняты для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Хинштейн ответил на шутку Путина о присоединении Сумской области фразой «она мне не чужая»

    Россияне бросились ремонтировать кондиционеры

    Напавших на полицейских в Махачкале боевиков курировали из-за рубежа

    Собянин отчитался об уничтожении еще трех летевших на Москву беспилотников

    Артемий Лебедев назвал памятник Сталину в московском метро «проходной говноскульптурой»

    Во Владимирской области временно отключили мобильный интернет

    Безбилетник пробрался на борт самолета по чужим данным и спрятался в туалете

    Российские ученые нашли редкий вид лишайника из Аляски на Урале

    В «Роснано» заявили о прохождении долговой турбулентности

    Умерла режиссер «Ералаша» и звезда «Служебного романа»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости