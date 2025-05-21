В московских аэропортах ввели ограничения на полеты спустя два часа после их отмены

В аэропортах Домодедово и Жуковский снова ввели ограничения на полеты

В московских аэропортах Домодедово и Жуковский снова ввели ограничения на полеты спустя почти два часа после их отмены. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Уточняется, что столичные воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы с 15:44 по московскому времени. При этом информация о снятии предыдущих ограничений появилась в 14:08 по московскому времени.

UPD: в 16:01 по московскому времени обе воздушные гавани начали работу в штатном режиме.

Ранее 21 мая аэропорты трех других российских городов — Владимира, Иваново и Калуги — тоже временно приостанавливали работу. Такие меры были приняты для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.