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12:16, 21 мая 2025Путешествия

В трех российских аэропортах ввели ограничения на полеты

Росавиация: В аэропортах Владимира, Иваново и Калуги ограничили полеты
Алина Черненко

Фото: Jaromir Chalabala / Shutterstock / Fotodom

В аэропортах трех российских городов — Владимира, Иваново и Калуги — ввели временные ограничения на полеты. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Уточняется, что воздушная гавань Владимира временно не принимает и не отправляет рейсы с 11:37 по московскому времени, Иваново — с 11:52 по московскому времени, а Калуги — с 11:35 по московскому времени. Такие меры были приняты для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, пояснил Кореняко.

В ночь на 21 мая ограничивали работу аэропорты двух других российских городов — Ярославля и Костромы. До этого план «Ковер» ввели в калужских аэропортах Грабцево и Ермолино.

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