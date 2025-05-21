В трех российских аэропортах ввели ограничения на полеты

Росавиация: В аэропортах Владимира, Иваново и Калуги ограничили полеты

В аэропортах трех российских городов — Владимира, Иваново и Калуги — ввели временные ограничения на полеты. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Уточняется, что воздушная гавань Владимира временно не принимает и не отправляет рейсы с 11:37 по московскому времени, Иваново — с 11:52 по московскому времени, а Калуги — с 11:35 по московскому времени. Такие меры были приняты для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, пояснил Кореняко.

В ночь на 21 мая ограничивали работу аэропорты двух других российских городов — Ярославля и Костромы. До этого план «Ковер» ввели в калужских аэропортах Грабцево и Ермолино.

