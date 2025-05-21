Еще в двух российских аэропортах ввели ограничения на полеты

Росавиация: В аэропортах Ярославля и Костромы ввели ограничения на полеты

В аэропортах Ярославля и Костромы ввели ограничения на полеты. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

Авиагавани временно не принимают и не отправляют рейсы. Такое решение принято с целью обеспечения безопасности гражданских воздушных судов.

Ранее план «Ковер» ввели в калужских аэропортах Грабцево и Ермолино. Соощалось, что пилотам рекомендуют лететь в запасные аэропорты Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Ярославля или Москвы.

В ночь на 21 мая сообщалось, что в небе над Рязанью произошла серия громких взрывов. По предварительной информации, работала система противовоздушной обороны (ПВО). Официальных комментариев пока не поступало.