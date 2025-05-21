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08:14, 21 мая 2025Мир

В офисе канцлера Германии выступили с обвинениями в адрес России

Глава канцелярии Мерца Фрай: Москва не хочет останавливать огонь и тянет время
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Глава ведомства федерального канцлера Германии Фридриха Мерца Торстен Фрай обвинил Россию в незаинтересованности в прекращении огня на Украине. Его цитирует немецкий телеканал n-tv.

«В последние дни атаки с использованием дронов снова участились и стали более жестокими», — отметил Фрай. По его утверждению, Москва не стремится завершить конфликт, а лишь тянет время.

Кроме того, как считает глава ведомства, президент России Владимир Путин якобы хочет столкнуть США с Европой.

Ранее Мерц сообщил, что Европа усилит давление на Россию для завершения конфликта. Он уточнил, что договоренность об этом была достигнута с главой США Дональдом Трампом после его телефонного разговора с Путиным.

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