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18:13, 21 мая 2025Бывший СССР

В офисе Зеленского прокомментировали исчезновение Маска

Советник Подоляк: Исчезновение Маска положительно повлияло на Украину
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

Исчезновение американского миллиардера Илона Маска положительно повлияло на решения президента США Дональда Трампа по Украине. Об этом сообщил советник президента постсоветской республики Михаил Подоляк в интервью «РБК-Украина».

«Мы помним и позицию Маска, и его влияния [на решения Трампа по Украине]», — заявил советник. По словам Подоляка, сейчас Трамп больше прислушивается к госсекретарю США Марко Рубио.

На взгляд украинского чиновника, Рубио теперь влияет на «сбалансированную» политику Трампа в отношении России. Подоляк заявил, что это выгодно для Киева.

Ранее Илон Маск сделал публичное заявление о своем исчезновении из публичного поля. По словам бизнесмена, он продолжит возглавлять Tesla через пять лет, но намерен в будущем тратить гораздо меньше времени на политическую деятельность.

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