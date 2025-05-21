В офисе Зеленского прокомментировали исчезновение Маска

Советник Подоляк: Исчезновение Маска положительно повлияло на Украину

Исчезновение американского миллиардера Илона Маска положительно повлияло на решения президента США Дональда Трампа по Украине. Об этом сообщил советник президента постсоветской республики Михаил Подоляк в интервью «РБК-Украина».

«Мы помним и позицию Маска, и его влияния [на решения Трампа по Украине]», — заявил советник. По словам Подоляка, сейчас Трамп больше прислушивается к госсекретарю США Марко Рубио.

На взгляд украинского чиновника, Рубио теперь влияет на «сбалансированную» политику Трампа в отношении России. Подоляк заявил, что это выгодно для Киева.

Ранее Илон Маск сделал публичное заявление о своем исчезновении из публичного поля. По словам бизнесмена, он продолжит возглавлять Tesla через пять лет, но намерен в будущем тратить гораздо меньше времени на политическую деятельность.