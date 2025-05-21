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10:11, 21 мая 2025Россия

В России чиновники отказали в пенсии многодетной матери бойца СВО

В Волгограде отказали в пенсии многодетной матери бойца СВО
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Волгоградские чиновники отказали в пенсии многодетной матери участника специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает издание «Городские вести».

Матери военнослужащего было отказано в назначении досрочной страховой пенсии. При этом такое право она имеет как мать троих детей. При этом все условия, необходимые для назначения пенсии, у нее были, отмечает издание.

Прокуратура сочла права россиянки нарушенными и обратилась с иском в суд, указано в публикации. Суд признал требования надзорного ведомства обоснованными и удовлетворил их в полном объеме.

Ранее стало известно об участнике СВО, который за почти полтора года не смог получить положенной ему выплаты за ранение. Предположительно, к этому привела ошибка при оформлении документов военнослужащего. Жалоба была направлена в органы прокуратуры.

Вот это да!
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