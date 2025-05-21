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15:57, 21 мая 2025Наука и техника

В России создали компактную РЛС для обнаружения средних БПЛА

«Известия»: В «Ростехе» создали компактную РЛС для обнаружения средних БПЛА
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

В «Ростехе» создали компактную радиолокационную станцию (РЛС), предназначенную для обнаружения средних беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на расстоянии от 7,5 километра. Об этом со ссылкой на госкорпорацию сообщает газета «Известия».

РЛС будет впервые представлена на оборонной выставке MILEX 2025, которая с 21 по 24 мая проходит в Минске. «Она отличается небольшими габаритами и легким весом — 45 килограммов, что обеспечивает ее быстрое и простое развертывание», — заявили в «Ростехе».

По мнению военного эксперта Юрия Лямина, подобные РЛС можно соединить в единую цепь, которая позволит прикрывать достаточно большие площади. По его оценке, развертывание такой системы обойдется дешевле, чем использование одного большого радара.

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