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11:07, 21 мая 2025Наука и техника

В России заявили о технической готовности к современной войне

«Рособоронэкспорт»: Продукция российского ОПК подходит для современной войны
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Продукция предприятий российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК), представленная на выставке MILEX 2025 в Минске, подходит для использования в современной войне. Об этом со ссылкой на компанию «Рособоронэкспорт» сообщает ТАСС.

В компании заметили, что представленная военная техника прошла испытание реальным боем. «Она идеально адаптирована для применения в современной высокоинтенсивной войне», — заявили в компании.

Там уточнили, что речь идет, в частности, о системах противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, комплексах противодействия беспилотникам, бронетехнике, тяжелых огнеметных системах и инженерной техники.

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Ранее издание 19FortyFive написало, что истребитель Saab 37 Viggen был создан для войны с Россией.

Также в мае редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко заявил, что российский ОПК в ближайшие три-пять лет должен сохранять лидерство из-за подготовки Европейского союза к войне.

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