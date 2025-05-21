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16:46, 21 мая 2025Экономика

В российском городе избавились от мяча из-за «недружественных» стран

В Ростове-на Дону убрали скульптуру мяча из-за флагов недружественных стран
Александра Качан (Редактор)

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

В Ростове-на Дону решили демонтировать скульптуру мяча, установленную на въезде в город, из-за флагов «недружественных» стран. Об этом пишет Telegram-канал RTVI.

Фигуру установили в Октябрьском районе перед Чемпионатом мира по футболу в 2018 году, который проходил в нескольких российских городах, в том числе в Ростове-на-Дону. Скульптура представляет собой четырехметровый мяч с изображением флагов 30 европейских стран, а также США и Канады.

По данным канала, демонтировать мяч попросили местные жители, пожаловавшиеся на присутствие «недружественных» стран. Власти прислушались, 20 марта скульптуру убрали.

Ранее в Москве вернули барельеф с изображением Иосифа Сталина, украшавший переход на станции метро «Таганская».

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