В российском городе избавились от мяча из-за «недружественных» стран

В Ростове-на Дону убрали скульптуру мяча из-за флагов недружественных стран

В Ростове-на Дону решили демонтировать скульптуру мяча, установленную на въезде в город, из-за флагов «недружественных» стран. Об этом пишет Telegram-канал RTVI.

Фигуру установили в Октябрьском районе перед Чемпионатом мира по футболу в 2018 году, который проходил в нескольких российских городах, в том числе в Ростове-на-Дону. Скульптура представляет собой четырехметровый мяч с изображением флагов 30 европейских стран, а также США и Канады.

По данным канала, демонтировать мяч попросили местные жители, пожаловавшиеся на присутствие «недружественных» стран. Власти прислушались, 20 марта скульптуру убрали.

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