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09:31, 21 мая 2025Забота о себе

Врач посоветовал не есть овсянку на завтрак

Эндокринолог Росеро предупредил, что овсянка на завтрак провоцирует набор веса
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Эндокринолог Франциско Росеро посоветовал не есть овсянку на завтрак. Вред этого популярного продукта он раскрыл в беседе с изданием El Español.

Как предупредил Росеро, овсянка и другие злаки, даже сложные и богатые клетчаткой, могут вызвать скачок уровня глюкозы в крови, если их употреблять натощак. Такие колебания сахара негативно сказываются на чувствительности организма к инсулину, а также провоцируют набор веса, отметил медик.

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По словам специалиста, овсянку употреблять в целом можно, но только не сразу же после пробуждения. В первый прием пищи лучше отдавать предпочтение продуктам с высокой питательной ценностью и низким гликемическим индексом, чтобы скорость обмена веществ была стабильной. Врач призвал начинать день с двух яиц, поскольку они содержат много белка и обеспечивают насыщение надолго.

Ранее диетолог Фариха Джей опровергла миф о пользе нескольких популярных продуктов. Так, по ее словам, в составе мюсли в форме батончиков присутствует много сахара.

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