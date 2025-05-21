Врач посоветовал не есть овсянку на завтрак

Эндокринолог Франциско Росеро посоветовал не есть овсянку на завтрак. Вред этого популярного продукта он раскрыл в беседе с изданием El Español.
Как предупредил Росеро, овсянка и другие злаки, даже сложные и богатые клетчаткой, могут вызвать скачок уровня глюкозы в крови, если их употреблять натощак. Такие колебания сахара негативно сказываются на чувствительности организма к инсулину, а также провоцируют набор веса, отметил медик.
По словам специалиста, овсянку употреблять в целом можно, но только не сразу же после пробуждения. В первый прием пищи лучше отдавать предпочтение продуктам с высокой питательной ценностью и низким гликемическим индексом, чтобы скорость обмена веществ была стабильной. Врач призвал начинать день с двух яиц, поскольку они содержат много белка и обеспечивают насыщение надолго.
Ранее диетолог Фариха Джей опровергла миф о пользе нескольких популярных продуктов. Так, по ее словам, в составе мюсли в форме батончиков присутствует много сахара.