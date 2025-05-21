Врач посоветовал не есть овсянку на завтрак

Эндокринолог Росеро предупредил, что овсянка на завтрак провоцирует набор веса

Эндокринолог Франциско Росеро посоветовал не есть овсянку на завтрак. Вред этого популярного продукта он раскрыл в беседе с изданием El Español.

Как предупредил Росеро, овсянка и другие злаки, даже сложные и богатые клетчаткой, могут вызвать скачок уровня глюкозы в крови, если их употреблять натощак. Такие колебания сахара негативно сказываются на чувствительности организма к инсулину, а также провоцируют набор веса, отметил медик.

По словам специалиста, овсянку употреблять в целом можно, но только не сразу же после пробуждения. В первый прием пищи лучше отдавать предпочтение продуктам с высокой питательной ценностью и низким гликемическим индексом, чтобы скорость обмена веществ была стабильной. Врач призвал начинать день с двух яиц, поскольку они содержат много белка и обеспечивают насыщение надолго.

Ранее диетолог Фариха Джей опровергла миф о пользе нескольких популярных продуктов. Так, по ее словам, в составе мюсли в форме батончиков присутствует много сахара.