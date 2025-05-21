Захарова: Франция возглавила западную партию войны против России

Франция, расширяя антироссийские санкции и оказывая помощь Украине, возглавила западную партию войны против России. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова, ее цитирует РИА Новости.

По ее словам, Париж, как и Лондон, «примеряет на себя роль основного куратора и спонсора неонацистского, авторитарного киевского режима».

Захарова подчеркнула, что санкционное давление Евросоюза на Москву не имеет никакого отношения к урегулированию украинского конфликта, а является элементом политики сдерживания и торговой войны.

Она добавила, что Россия будет принимать ответные меры, которые в первую очередь будут учитывать интересы страны. «Разумеется, как вы знаете, ни один из этих пакетов не остается без надлежащей реакции с российской стороны», — сказала дипломат.

Ранее политолог Дмитрий Родионов предположил, что целью новых антироссийских санкций ЕС было давление на Москву. По его мнению, с помощью рестрикций объединение рассчитывает заставить Россию просить о перемирии.