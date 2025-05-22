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19:39, 22 мая 2025Ценности

55-летняя Дженнифер Лопес опубликовала фото в прозрачном наряде

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Cкриншот: @jlo

Американская певица Дженнифер Лопес опубликовала фото в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

55-летняя знаменитость разместила снимок, на котором предстала в черном прозрачном платье бренда Zuhair Murad, частично оголившем ее тело. Данное изделие, сделанное из сетки, было украшено массивным воротником в тон. При этом звезда отказалась от бюстгальтера.

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В качестве обуви Лопес подобрали обувь на высокой платформе. Образ дополнили многочисленные аксессуары в виде массивного колье, длинных серег, браслета и кольца.

Ранее в мае Дженнифер Лопес случайно оголила грудь на красной дорожке из-за выреза на платье. Она была замечена на красной дорожке благотворительного концерта Ring Them Bells в Нью-Йорке.

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