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08:53, 22 мая 2025Бывший СССР

Алаудинов рассказал о расправах ВСУ над вернувшимися из плена украинскими бойцами

Алаудинов: ВСУ устраивают расправы над вернувшимися из плена украинскими бойцами
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела БСССР)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Заградительные отряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) устраивают расправы над вернувшимися из плена украинскими бойцами. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов, передает ТАСС.

«Заградотряды (...) убивают их, если они возвращаются домой, это говорят сами пленные, которые у нас есть, пленные, которых взяли разные подразделения Минобороны», — рассказал Алаудинов.

По его словам, солдаты ВСУ, взятые в плен на разных участках фронта, «в один голос» говорят, что не хотят возвращаться на Украину. Они заявляют, что на родине их ждет «жестокая смерть», уточнил командир спецназа «Ахмат».

Алаудинов также сообщил о больших потерях колумбийских наемников в Курской области. Он отметил, что большинство иностранцев, которые вторглись на территорию России, были уничтожены российскими подразделениями.

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