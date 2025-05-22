Американский дрон-разведчик подал сигнал о потере связи над Черным морем

Дрон-разведчик RQ-4D Phoenix США подал сигнал о потере связи над Черным морем

Высотный дрон-разведчик RQ-4D Phoenix, принадлежащий США, передал сигнал 7600 о потере связи, пролетая над Черным морем. Об этом сообщил паблик «Военная хроника» в соцсети «ВКонтакте», опубликовав скриншот с сайта отслеживания полетов в реальном времени Flightradar24.

Этот беспилотник зарегистрирован в НАТО. Он совершил взлет с авиабазы Сигонелла и и возник над Черным морем со стороны Румынии. «Сигнал 7600 дрон подал еще до прибытия в зону боевого дежурства. Он означает, что воздушное судно не может связаться с диспетчером, но других нештатных ситуаций не имеет», — уточнили в авторы сообщества.

RQ-4D Phoenix стал заменой такого же дрона ВВС США, который 17 мая выполнил тестовый полет после перерыва почти на год. Это модификация дрона-разведчика от НАТО, которая отличается от американской Global Hawk системой боевого управления, которая разрабатывалась для Европы.

Ранее сообщалось, что поисковики достали из болота под Новгородом американский истребитель Р-40 Kittihawk. Специалисты отметили, что самолет ударился о землю на большой скорости.