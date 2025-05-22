Анна Седокова снялась в леопардовом бикини

42-летняя певица Анна Седокова сфотографировалась в леопардовом бикини

Российская певица и экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова снялась в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась в сторис в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ)-аккаунте.

42-летняя знаменитость предстала на размещенном кадре в леопардовом бикини, состоящем из бюстгальтера и трусов с низкой посадкой. Звезда продемонстрировала стройную фигуру с рельефным прессом. Вдобавок она распустила завитые в крупные локоны волосы. Известно, что артистка отдыхает на Кипре.

Ранее в мае Седокова сменила имидж со словами «устала быть тяжелой». Она сфотографировалась в красном спортивном костюме, демонстрируя перекрашенные в блонд волосы.