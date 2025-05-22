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18:25, 22 мая 2025Мир

Белый дом удалил все стенограммы выступлений Трампа

NBC: Белый дом удалил с официального сайта все стенограммы выступлений Трампа
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Белый дом удалил с официального сайта все стенограммы выступлений президента США Дональда Трампа, кроме его инаугурационной речи. Об этом сообщает телеканал NBC News.

«Белый дом удалил официальные стенограммы публичных выступлений президента Трампа со своего сайта, заменив их видеозаписями (...). В ходе изменения внутренней политики Белый дом отказался от стенограмм в пользу аудио- и видеозаписей выступлений главы государства», — передает телеканал.

Кроме того, ситуацию на правах анонимности прокомментировал американский чиновник. Он пояснил, что идея заключается в том, что люди в таком формате смогут получить «более полное и точное представление» об американском лидере, если будут смотреть и слушать его, а не читать текст выступления.

21 января официальный сайт Белого дома удалил страницу с новостями на испанском языке и оставил кнопку Go Home, что можно перевести с английского либо как «перейти на основную вкладку», либо как «уходите домой».

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