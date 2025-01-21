На испаноязычной версии сайта Белого дома осталась только кнопка Go Home

Белый дом удалил страницу на испанском языке и оставил кнопку Go Home

Официальный сайт Белого дома удалил страницу с новостями на испанском языке и оставил кнопку Go Home, что можно перевести с английского либо как «перейти на основную вкладку», либо как «уходите домой». Соответствующее изображение можно найти при попытке перейти на существовавшую ранее страницу.

В частности, на странице изображена картинка самого Белого дома в той же стилистике, что и англоязычная версия после перехода контроля сайта новой администрации президента США Дональда Трампа. За резиденцией американского лидера виднеется подпись «404», означающая ошибку.

Кроме того, внизу открыта вкладка «идите домой». При ее нажатии появляется основная страница оригинальной версии сайта на английском языке.

Ранее сразу после вступления Трампа в должность главы государства Белый дом опубликовал фото с лозунгом 47-го президента America is back (в переводе с англ. «Америка вернулась» — прим. «Ленты.ру»). В частности, на фото изображен улыбающийся Трамп, предположительно указывающий пальцем на одного из своих сторонников в толпе.