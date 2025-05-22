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17:59, 22 мая 2025Бывший СССР

Депутат Рады раскритиковал состав делегации Украины на переговорах

Депутат Рады Дмитрук назвал врагами страны делегацию Украины на переговорах
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Arda Kucukkaya / Turkish Foreign Ministry / Handout via Reuters

Покинувший Украину депутат Верховной Рады Артем Дмитрук раскритиковал состав делегации республики на переговорах с Россией, назвав их врагами страны. Об этом он написал в Telegram-канале.

«Переговорная группа Украины — враги Украины! Как возможен такой формат — мне не понятно. Как могут представлять Украину те, кто похищает людей на улицах, пытает их в подвалах, уничтожает наши храмы и веру?» — задался вопросом депутат.

По его словам, Украину должны представлять люди, являющиеся реальной оппозицией, которые не участвуют в репрессиях и не являются «друзьями президента республики Владимира Зеленского».

Ранее Дмитрук заявил, что избрание Зеленского президентом в 2019 году стало самым страшным выбором Украины в современной истории. По его словам, в результате избрания Зеленского Украина оказалась на грани исчезновения.

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