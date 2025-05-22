Десятки летевших в Москву самолетов ушли на запасные аэродромы

Росавиация: Более 80 летевших в Москву самолетов ушли на запасные аэродромы

Более 80 летевших в Москву самолетов ушли на запасные аэродромы 21 и 22 мая из-за вводимых ограничений на полеты в столичных аэропортах. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Росавиацию.

Уточняется, что почти все они уже добрались до Москвы. Несмотря на ситуацию с ограничениями, обстановка в авиагаванях столицы спокойная.

Ранее сообщалось, что в аэропортах Москвы 22 мая задержано более 160 рейсов из-за введенных ограничений на полеты. Рано утром 22 мая столичные воздушные гавани ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В настоящее время Шереметьево, Домодедово и Внуково работают в штатном режиме, но в Жуковском все еще действует запрет на полеты.

