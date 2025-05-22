Названо число задержанных рейсов в аэропортах Москвы из-за ограничений

В аэропортах Москвы 22 мая задержано более 160 рейсов

В аэропортах Москвы 22 мая задержано более 160 рейсов из-за введенных ограничений на полеты. Соответствующее число назвали в Telegram-канале Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Так, в авиагавани Домодедово задержан 71 рейс, в Шереметьево — 72 рейса, во Внуково — 19 рейсов.

Рано утром 22 мая столичные воздушные гавани ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В настоящее время Шереметьево, Домодедово и Внуково работают в штатном режиме, но в Жуковском все еще действует запрет на полеты.