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07:41, 22 мая 2025Силовые структуры

Девятиклассница заступилась за отца и убила его друга

В Приморье 9-классница убила ножом обидчика отца
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

В Приморье девятиклассница убила ножом обидчика отца, который пытался его задушить. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Отмечается, что 56-летний мужчина пригласил к себе 30-летнего друга. Мужчины общались и поссорились, после чего гость набросился на оппонента и начал душить его голыми руками.

Звуки борьбы услышала 15-летняя дочь хозяина квартиры. Увидев, что у отца посинело лицо, девочка схватила нож и вонзила в сердце обидчика. Мужчина умер на месте до приезда скорой. Жизни старшего участника конфликта ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что учительницу начальных классов лицея № 3 имени Пушкина в Саратове уволили после видео с конфликтом с третьеклассником, которому она пригрозила убийством и надела ведро на голову.

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