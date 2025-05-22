Экономист дал совет по покупке валюты к летнему отдыху

Для будущего летнего отпуска уже сейчас можно покупать валюту, так как курс рубля не будет серьезно снижаться до конца лета, считает кандидат экономических наук и финансовый аналитик Михаил Беляев. Об этом он рассказал «Ленте.ру».
«Я считаю, что до конца лета спрогнозировать можно, что даже если он [курс рубля] и будет снижаться, но не о каком обвале и обрушении речи нет. Вот сейчас в районе 80 рублей он [курс доллара] болтается, будет 82-85 рублей», — сказал Беляев.
Он добавил, что сейчас благоприятный момент для покупки иностранной валюты, а доллары или евро, нужно решать в зависимости от выбранной страны для отпуска. По его словам, вычислить, какую валюту выгоднее приобрести — доллары или евро, при нынешних условиях невозможно.
«Сейчас Центробанк берет за основу курса внебиржевые сделки, то есть рынок Forex, чисто спекулятивный и эмоциональный. Куда там шарахнет в следующий раз эмоции покупателей и продавцов валюты предсказать очень и очень сложно», — пояснил Беляев.
По его мнению, Центральный Банк искусственно завышает курс рубля по отношению к доллару для того, чтобы оправдать свою денежно-кредитную политику.
«На основании того, что рубль должен снижаться по отношению к доллару, он не снижается, а, наоборот, укрепляется. Значит, Центробанк вмешивается в этот курс и подкручивает его в сторону укрепления», — считает экономист.
Руководство Центробанка уже понизило официальный курс доллара на 15 мая, установив его на уровне 80,22 рубля. Курс американской валюты понизили примерно на 33 копейки. В среду, 14 мая, котировки держались на отметке 80,55 рубля. Официальный курс евро, напротив, подняли. Котировки европейской валюты повысили на 69 копеек, примерно до 90,4 рубля.