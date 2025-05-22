Экономист дал совет по покупке валюты к летнему отдыху

Экономист Беляев: Курс рубля до конца лета почти не будет меняться

Для будущего летнего отпуска уже сейчас можно покупать валюту, так как курс рубля не будет серьезно снижаться до конца лета, считает кандидат экономических наук и финансовый аналитик Михаил Беляев. Об этом он рассказал «Ленте.ру».

«Я считаю, что до конца лета спрогнозировать можно, что даже если он [курс рубля] и будет снижаться, но не о каком обвале и обрушении речи нет. Вот сейчас в районе 80 рублей он [курс доллара] болтается, будет 82-85 рублей», — сказал Беляев.

Он добавил, что сейчас благоприятный момент для покупки иностранной валюты, а доллары или евро, нужно решать в зависимости от выбранной страны для отпуска. По его словам, вычислить, какую валюту выгоднее приобрести — доллары или евро, при нынешних условиях невозможно.

«Сейчас Центробанк берет за основу курса внебиржевые сделки, то есть рынок Forex, чисто спекулятивный и эмоциональный. Куда там шарахнет в следующий раз эмоции покупателей и продавцов валюты предсказать очень и очень сложно», — пояснил Беляев.

По его мнению, Центральный Банк искусственно завышает курс рубля по отношению к доллару для того, чтобы оправдать свою денежно-кредитную политику.

«На основании того, что рубль должен снижаться по отношению к доллару, он не снижается, а, наоборот, укрепляется. Значит, Центробанк вмешивается в этот курс и подкручивает его в сторону укрепления», — считает экономист.

Руководство Центробанка уже понизило официальный курс доллара на 15 мая, установив его на уровне 80,22 рубля. Курс американской валюты понизили примерно на 33 копейки. В среду, 14 мая, котировки держались на отметке 80,55 рубля. Официальный курс евро, напротив, подняли. Котировки европейской валюты повысили на 69 копеек, примерно до 90,4 рубля.