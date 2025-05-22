Гинеколог предупредил о губительных для женского либидо привычках

Стресс — один из главных врагов женского либидо, рассказал врач-гинеколог Евгений Кучер. О губительных для женского либидо привычках и факторах он побеседовал с «Известиями».

Он объяснил, что в состоянии стресса организм вырабатывает кортизол, который подавляет выработку половых гормонов, таких как эстродиол и тестостерон, необходимых для сексуального влечения и удовольствия. Чтобы избегать стресса, врач посоветовала заниматься йогой, медитацией, гулять на свежем воздухе, проводить время с близкими.

Привычка мало спать также приводит к гормональному дисбалансу и негативно влияет на сексуальное влечение, отметил гинеколог. Кроме того, гормональный фон ухудшают несбалансированное питание, богатое переработанными продуктами, сахаром и трансжирами, недостаток физической активности, чрезмерное употребление алкоголя и курение, недостаток общения с партнером и медицинские факторы, добавил Кучер.

Чтобы вернуть пропавшее либидо, врач рекомендовал изменить образ жизни, обратиться к врачу для исключения медицинских проблем, а также работать над улучшением отношений с партнером.

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