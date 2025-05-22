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08:30, 22 мая 2025Забота о себе

Эксперт по вопросам секса предупредила об убивающей страсть ошибке

Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Tinnakorn jorruang / Shutterstock / Fotodom

Идея супружеского долга убивает страсть в паре и может разрушить отношения. Таким мнением поделилась эксперт по вопросам секса Кристина Рэйф с изданием Body and Soul.

По словам Рэйф мысль, что партнеры могут задолжать друг другу секс сама по себе токсична. Она пояснила, что на практике «должником» обычно оказывается один и тот же партнер, у которого более низкое либидо. Со временем чувства вины и долга становятся невыносимыми, что полностью убивает в этом человеке желание и страсть. «Заниматься сексом, потому что надо, а не потому что хочется, — это самый мощный сексуальный тормоз», — считает эксперт.

Рэйф отметила, что сексуальный долг угрожает не только интимному благополучию, но и ставит под вопрос само существование пары. По ее словам, она видела много примеров, когда люди расходились только из-за того, что у них было принято навязывать чувство вины из-за отказа заниматься сексом. Эксперт объяснила, что рано или поздно такая установка приводила к разочарованию обоих.

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Чтобы избежать такого сценария, парам с разным уровнем либидо Рэйф посоветовала перестать обвинять друг друга, а затем попытаться найти подход, который устроит обоих. При этом эксперт подчеркнула, что хорошая интимная жизнь — это не только оргазмы, но и прикосновения, поцелуи, совместный досуг и разговоры.

Ранее мужчины с форума Reddit вспомнили свои самые странные поступки ради секса. Многие пользователи рассказали, что им пришлось забираться к девушкам в окно — чтобы открыть дверь или чтобы не потревожить родителей.

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